聯發科近五季度產品營收占比變化

聯發科再度躋身千金股，副董事長暨執行長蔡力行26日獲頒潘文淵獎最高榮譽；蔡力行表示，未來AI將無遠弗屆，會由聯發科來實現。

■2023年將是谷底

展望2024年，蔡力行直指2023年將是谷底，不過明年好到什麼程度端看終端需求。他分析，生成式AI元年，成長曲線僅剛萌芽，潛能難以估計。聯發科全力發展生成式AI技術，目前已於手機SoC市場取得領先地位，未來將以此擴大市占規模，將AI帶入各項應用，涵蓋5G、WIFI等產品，無遠弗屆的AI應用，聯發科一定會讓它發生。

另外與聯發科緊密配合的還有輝達，蔡力行強調，汽車是長期生意，與輝達合作是正面影響，希望投資人亦保持同樣看法。他透露，雙方早在6月正式宣布前就已經開始配合，並定期溝通開會，車用進展相當不錯。

聯發科受惠消費性電子需求回溫帶動，26日股價以1,000元作收，成為台股第十二檔千金股，市值攀升近1.6兆元，僅次於台積電15.2兆元，二檔個股在台股市值占比達2.853％及27.1％，合計占比達三成。三大法人今年來回補聯發科高達2.39萬張，推動今年股價大漲77％。

蔡力行表示，2023年是辛苦的一年，但在團隊良好的管理之下，持續推升公司成長，尤其在新事業突破性發展，包括車用、旗艦級AI晶片等。他強調，「發展事業並非先想是不是會成功，而是要想一定會成功」。

蔡力行致力投身半導體產業，參與並見證台灣半導體榮景。他分享，中華電信給予的經驗在於消費性產品，觀念與聯發科貼近消費市場相似，然關鍵在於對5G的前瞻。聯發科5G強項在於Sub-6G技術相較mmWAVE更具市場潛力，因此在2017年9月蔡力行便決定全力往該領域發展，並於2019年做出第一個模組，締造後續三年聯發科榮景。

■3奈米續由台積代工

蔡力行謙卑說，一路走來特別感謝聯發科、台積電、中華電信同仁，沒有團隊支持合作打拼，不會有今天；對台灣半導體，持續相信會成功，他以自身經歷分享，想辦法努力做，事情就會發生。

近期台積電人事變動，蔡力行不便回應。但是與台積電關係緊密、雙方合作密切，其中3奈米持續使用台積代工，與英特爾僅於16奈米製程合作；他強調，尖端科技發展挑戰艱鉅，必須要花費龐大資源，並不會隨意更換代工廠。