為打造資源循環產業競爭力，並建立創新技術，環境部26日表示，明年將提供1億元經費，補助企業創新研發資源循環技術，初步規劃每件申請最高補助500萬元，範圍涵蓋商品的設計、使用、維修、回收、再利用、處理等階段。

為提升產業多元化循環利用，環境部自108年起，頒定10種定型化資源循環模式，111年參與的業者超過800家，年減廢棄物量達108萬噸。111年起串聯上、中、下游廠商，共同參與資源循環網絡計畫，112年進一步提出化學品租賃示範輔導，加強供應商負起化學品生命週期的管理，其中均有半導體業響應。

明年的補助計畫，主要推動資源循環零廢棄，鼓勵民間創新研發、導入新穎或精進既有技術，促進資源循環產業發展，邁向淨零排放的目標。補助對象除了公私立大學及財團法人，及產品製造業、應回收廢棄物的責任業者與回收處理業、公民營廢棄物清除處理機構、再利用機構、產品維修或循環服務業者。

補助計畫條件類型包含以新穎技術導入或開發為主的「創新研發型」、以既有技術提升或精進為主的「技術精進型」、以解決問題所指定主題的「專題研究型」，鼓勵產學合作突破發展瓶頸，協助政府扶植產業升級。