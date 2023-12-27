嘉義縣政府開地方政府首例，26日與得禾能源簽署MOU共同設立「綠電銀行」，綠電來自縣內公有29所國中小學的屋頂太陽光電共5.5MW，預計每年可供超過650萬度無排碳的綠電，將全數優先供應嘉義縣內廠商，企業只要進駐嘉義縣及產業園區，即可優先獲綠電供應。

首批在地生產綠電，由全球前三大滾珠螺桿、線性滑軌大廠上銀科技搶頭香採購。上銀總經理兼共同執行長蔡惠卿指出，嘉義縣超前部署綠電銀行，上銀先爭取1.2MW、預計每年可供應150萬度綠電，這只是一小步，各界期待嘉義縣府為產業界創造更多綠電。

得禾能源暨睿禾控股集團董事長陳坤宏表示，嘉義縣府一推出「綠電銀行」，即獲在地廠商響應，本次與上銀科技簽訂合約拋磚引玉，綠電主要來自屋頂太陽光電，較無環境性爭議，相信企業買起來可稱為「友善綠電」，目前已開始發電，預計2至3個月內可正式轉供。

嘉義縣長翁章梁表示，綠電的商業邏輯是必須擁有某一個比例才能進入世界市場進行交易，嘉義縣往農工大縣前進，許多全球化大廠進駐都需要綠電，於是成立「綠電銀行」，相信未來能媒合更多供應者及廠商。縣府也規劃導入區域系統，整合綠電供需調配管理，保持穩定、避免電力突發中斷。