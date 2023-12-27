總統候選人第二場政見發表會26日登場，三黨首度面對面交鋒能源議題。國民黨侯友宜主張，延長及重啟核能，減少燃煤發電；民眾黨柯文哲批評民進黨先強制停用核電，再強迫風、光電發展，卻衍生弊案；民進黨賴清德則訴求多元綠能。

侯友宜主張將核電正式列入能源選項，延長並重啟核能，減少燃煤發電。當選總統後的第一任期內，將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役；也將成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下，推動核四安全重啟。此外，2050淨零排放是全球共同目標，將積極發展再生能源，同時也會保護環境，讓綠電、生態得到平衡。

賴清德說，缺電的時代已經過去，接下來要推動能源的第二次轉型、發展多元的綠能，不僅藉由風電、太陽能、氫能、海洋潮汐發電等來供應綠電需求，也要與民間合作廣建儲能設備，並提升台電電網智慧化發展，也減少台電發電的碳係數。政府在2030年前將投資9,000億帶動民間能源轉型，逐步向2050淨零轉型。今年以來，政府藉制定氣候變遷因應法，以法制基礎建立課徵碳費、碳盤查及碳定價機制，以及與國際接軌的碳交易制度，讓企業使用綠電以避免碳關稅問題。

柯文哲認同2050淨零碳排是必須加速轉型的方向。核二、核三延役，核四盡速總體檢再決定下一步，不要把非核家園當意識形態操作。

此外，三黨總統候選人大打「經濟牌」，侯友宜強調，過去民進黨說ECFA是糖衣毒藥，7年過去了仍不敢廢止ECFA；未來將在平等、尊嚴、友善底下，盡速就ECFA進行協商。

賴清德認為，全球智慧化時代來臨，要讓台灣成為智慧科技島，讓半導體產業原料、儀器設備、研發、IC設計、晶圓製造、封裝測試、協力廠商，都能在台灣成為生態系統並幫助其他產業。

柯文哲提到，台灣少子化不會再有人口紅利，因此必須轉向「人才紅利」，將帶領台灣在AI浪潮上站穩腳步，讓體育、教育來增強國力。