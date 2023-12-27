電力面臨淨零轉型挑戰，台電26日宣布，明年將招募第一線1,130名專業人才，創歷年新高，新進僱用人員經錄取後，須先接受為期1年的養成班訓練與工作訓練，正式起薪3.2萬元起。
台電是國內前十大排碳大戶之一，近年強化再生能源供電。台電認為，未來30年國內成長最大的替代能源就在再生能源，台電去年也已提出一個10年5,000億的電網強韌計畫，希望未來再生能源的發電，能夠結合儲能，讓供電時間更穩定。
為加速達到淨零碳排目標，台電規劃明年再招募逾千人生力軍，這也是繼今年台電招考1,135人後，再次大舉招募新血，報名時間自明年1月2日至15日。
招考對象主要包括配電、輸電、變電、電機等18類專業人力。配電線路維護類429名為最多，占比近4成；其次是綜合行政類157名（含身心障礙名額38名）。配合電力物料與設備管理需求，也將首次開徵材料管理類3名。台電後續視業務需要，於初試放榜前，公告增額錄取人數。
經濟部轄下國營事業的嬰兒潮世代退休效應，也逐漸浮現。台水公司為補充基層人力，將招考包括技術士84人、營運士32人，共計116人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表、行政、地政等8類，錄取人員試用期滿支給月薪30,010元，初試日期暫定明年3～4月。
台糖公司也趕在年底公告招募新進工員，暫定錄取148人，報考資格為高中(職)以上畢業，試薪3萬多元，明年初進行筆試、口試跟體能測試。
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