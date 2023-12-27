首屆永續金融評鑑結果

「真綠金」名單出爐。金管會26日公布首屆永續金融評鑑結果，排名前20％業者共12家，銀行為元大銀、中信銀、玉山銀、台北富邦銀、第一銀、國泰世華銀、彰化銀等七家；證券有宏遠證、統一證二家；保險業則是南山、國泰、富邦等三家壽險。這意味著前20％強公司，在實踐ESG與公司治理、永續行動上表現較佳。

評鑑由金管會、金融總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構揭露的2022年公開資訊（如年報、公司網站或永續報告書）及所提供的相關佐證資料進行評鑑，並審酌受評單位2022年至今年12月25日重大監理缺失或重大負面社會輿論情形，予以扣分，初期按各業公布前20％名單，不公布成績高低排名。未來會比照公司治理評鑑公布分數級距。

金管會表示，首屆永續金融評鑑的指標，包括永續發展綜合指標（權重10％）、環境支柱（30％）、社會支柱（30％）及公司治理支柱（30％）等。評鑑結果各業都有優異的構面，但整體在「淨零轉型支援」、「普惠金融實踐」、「治理機制強化」等方面，仍待持續精進。

值得注意的是，第二屆受評對象將會擴大，可望涵蓋34家銀行，證券業將擴及金控下券商，估計23家，增加投信5家（資產規模逾6千億元者）、上市保險司共17家。

金管會綜合規劃處處長胡則華強調，這項評鑑對投資人、消費者及往來客戶極有助益，前20％強的公司亦代表在實踐ESG與公司治理、永續行動上是表現較佳。亦即在ESG或永續投資浪潮下，金管會提供金融「明牌」，這次評選出的名單上市共有富邦金、國泰金、玉山金、元大金、中信金、第一金等六家金控，與彰銀、統一證，上櫃還有宏遠證，南山壽則是公開發行。

胡則華表示，第一屆受評對象為全體本國銀行（不包括中國輸出入銀行、三家純網銀）；上市櫃及非屬集團企業且股本達新台幣50億元以上的證券商；資產規模前五大的產險業、規模達1兆元以上的壽險業及國內再保險業，共計34家銀行、9家證券商、8家壽險業、5家產險業及1家再保險業受評。