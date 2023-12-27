主計長朱澤民之前在立法院表示，當前的社會所得分配不均、人民貧窮感、被剝奪感越來越深，政府責任重大，政府要利用各種財政及社會福利措施來進行重新分配，改善所得不均問題。然而，社福預算從2016年到2023年，已經從4,610億元增加到7,130億元，規模急遽成長，貧富差距卻同步擴大，顯示社福措施並沒有達成預期的效果。

而以往的財政政策對改善所得分配效果又明顯不如社福支出。例如證券交易所得稅有利於改善所得分配，但它涉及政經的敏感神經，且已折損過兩位部長，重啟政策似乎不可行。至於提高遺產稅、贈與稅雖然有幫助，但如果稅率太高，也會有避稅、節稅的問題，稅基將受到侵蝕。而提高地價稅、房屋稅等土地持有成本相關稅收，又涉及到選舉，以及中央、地方權責的問題。

再者，提高所得稅，對最高稅率已達40％的人也不算公平。只能改變課徵技巧，對占GDP 1／3左右的地下經濟課稅。例如韓國，免費發給所有攤販電子支付工具，並提供三至五年的緩衝期，之後強制課稅，沒有電子支付工具就不准營業。其次，比較可行的是，縮小中小企業書審的比率，但這又涉及稅務人力不足，以及中小企業逃漏稅誘因可能提高等問題。此外，也可僱用工讀生站崗，針對業績佳的小店舖強制開立統一發票。不過，這些對稅基的擴大影響均有限。

至於企業資本所得占GDP比重超過僱用人員薪資所得的比例，和這幾年台灣產業轉向半導體、電子資訊業有關。以半導體產業為例，大廠基於國際競爭的考量，每年研發、資本設備支出高達200～400億美元左右，而風力發電、新能源的設備投資也不遑多讓，這也是產業競爭很難避免的事實。加上台灣少子化、人口老化，因此，企業採用自動化設備來替代人力，也逐漸蔚為趨勢，這些設備的折舊攤提費用，降低企業稅負也是很難避免的事情。

從上述分析可知，社福預算涉及國家支出總量限制、租稅政策又有很多現實上的限制，不易達成改善所得分配的效果。而全面提升經常性薪資，在國內產業M型化之際，可能使若干產業更難生存，也會造成人才、勞工流向的扭曲。因此，產業政策可以發揮的空間就很大，如能提高政府資產的活化、投資新創企業回饋模式的改變，以及促成鬆綁、產業化，不但政府稅收可以增加，而且不會排擠到政府的總預算。

在政府資產的活化上，可以把政府的土地承租民間做展覽會、演唱會等用途。同時把閒置的土地、空地、學校，進行有效規劃。作為長照、物流基地，收取租金之用。

其次，政府投資民間新創企業，對有潛力的企業可考慮股票持有，一旦上市、櫃，會有很大的回饋收入，這也涉及會計法規的鬆綁。

最後，我們把焦點拉回到服務業的鬆綁、產業化之上。目前，台灣產業發展存在M型化的問題，高科技產業一枝獨秀、服務業低薪，是貧富差距擴大的關鍵。而服務業的低薪和服務業主管部會太多的規範、管制，以及錯誤的教改政策導致專上人力的過度供給。接著，我們透過實際的產業發展說明鬆綁產業化的重要性。

以長期照護產業為例，政府已經鬆綁保險業可以投資長照，但規範太嚴格，業者意願不高。因此，中央政府可以邀集業者，了解其需求，進而鬆綁相關的法規，導入保險業，建立一個標竿，作為未來先行先試的示範基地。但未來企業的盈餘，應該提撥一定比率成為中央、地方的回饋金，挹注中央、地方政府，做為改善貧富差距擴大的財源。一旦保險資金投入長照事業之後，商業模式可以改善，新設備的投資、高階人才的引進也可以強化企業的經營環境，進而帶動輔具、養生業者、金融保險、理財投資、陪伴商機、心理諮商等商機，以及相關就業人力的需求。如此，中央、地方政府可以開闢社福的財源、年輕人有比較高薪的就業機會，將可以顯著改善所得分配的惡化情形。同時，長照支出可以納入保險，也可以解決年輕人在年邁父母長照上的龐大負擔。

再以國際醫療為例，桃園航空城土地可以考慮標地給醫院作為國際醫療的據點，衛福部在國際醫療專區上的法規可以鬆綁（例如醫療廣告、費用收取的上限、部分國外醫生的引進、簽證上的鬆綁等）。在相關規劃完成後，政府可以收取醫療專區的權利金或企業在國際醫療盈餘上的分紅，用於挹注全民健保的虧損、提升醫護人員的薪資，以及作為部分社福的財政來源。

在社福、財政政策已無法有效解決所得分配不均的問題之後，產業政策或許是塊浮木，尤其是資產活化、投資新創企業、服務業鬆綁、產業化，取得回饋金等，均值得政府各部會動動腦筋，並加強跨部會的協調，創造更多的商機。