2023年倒數，集團作帳行情催油門，聯發科26日股價「戰」上千元大關，集團小尖兵九暘勁揚逾半根停板，集團市值今年激增67％，拉升電子集團作帳熱度：金仁寶集團中仁寶改寫13年高、凱碩創新天量攻漲停，緯創、神盾集團也聯手上攻。
擁抱AI讓不少大牛股今年變身大飆股，廣達、緯創今年來股價勁揚198％、230％，集團身價水漲船高。今年剩最後三個交易日，提前統計今年來台股最強集團，可望由市值激增194.48％的廣達集團摘下「市值擴張王」，緯創、神盾集團以162.76％、161.67％增幅緊追，集團最大贏家當之無愧；光寶、金仁寶、聯發科集團增幅逾六成，全屬AI族群。
聯發科26日在題材催動下，為2022年3月7日來再躋身千金行列，終場上漲0.5％收1,000元，市值自去年底增六成、飆上1.6兆元，超車鴻海稱二哥，集團小尖兵火力全開，且又添新血，達發10月上市後市值攀960億元，帶動聯發科集團市值今年來暴增7,119.4億元，超過一個聯電的市值。
26日盤面上，聯發科集團的九暘勁揚逾半根停板，晶心科、鈺太漲逾4％；金仁寶集團聲勢壯，AI PC熱潮下資金力拱仁寶最高衝39.6元創13年高，旗下凱碩爆2.71萬張新天量攻漲停，兩大集團單日市值大增逾百億元；大黑馬神盾集團續發威，芯鼎漲停刷新天價，安國本季來狂漲2.3倍，迅杰、神盾、芯鼎、安格期間漲幅介於49％～80％。
統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，外資休假，內資作帳積極度高，年底接近，集團股作帳行情將愈趨火熱，部分表現相對落後的集團股可能做最後衝刺，投資人可搶搭順風車。第一金投顧董事長陳奕光分析，台積電、聯發科、金仁寶、緯創集團等均獲AI題材「黃袍加身」，AI產業尚未進入大爆發的主升段，看好相關集團2024年仍是最熱點。
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