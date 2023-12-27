高雄市長陳其邁26日表示，高市府已在12月中旬核發第二座廠的雜項執照給台積電。據悉台積電高雄第一座廠房（P1）預定2025年量產，取得雜項執照的第二座2奈米廠房（P2）在明年初進行基樁工程，業界解讀，台積電的高雄計畫布局，就是鏈結先進製程設備、材料、封測等在地產業與區位優勢，打造高雄為先進製程的生產重鎮。

記者詢問台積電高雄廠進度時，陳其邁表示台積電高雄第一座廠如期如質地施工，第二座廠的雜項執照，已在12月中核發。

據悉台積電2奈米營運的組織編制日前完成，編定旗下高雄廠為台積22廠（Fab 22），近期P1的鋼構已進行到上部結構，可望明年完成建廠，趕2025年量產。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷表示，台積電高雄設廠跟高雄房價變動密切相關，在至少確定二座2奈米廠落腳高雄煉油廠舊址後，預估高雄房市將持續正面反應。

2021年8月台積電傳出高雄設廠訊息後，當年第四季高雄房價直接跳空，每坪大漲5萬到8萬元，特別是近鄰的楠梓高雄大學生活圈、高鐵左營站生活圈，房市火熱，並擴及岡山、仁武等二線區域。

但隨著去年底和今年上半年傳出台積電不設廠消息後，加上政策打房，原本房價突破3字頭的楠梓區房價應聲回跌，低樓層單價下探25萬元，氛圍轉趨觀望。

京城建設發言人周敬恆指出，隨台積電高雄廠持續施工，市場已傳出許多調任高雄工程師購屋訊息，樂觀看得購屋需求將持續到台積電高雄廠開始運轉。