外資近二日提前布局元月行情的族群

外資在耶誕假期「提早歸隊」搶布元月與選舉行情，26日買超台股180.52億元，與內資齊心，推升加權指數上漲146點收最高17,751點、創2022年3月4日來收盤與盤中最高，今年封關倒數還有三天，加權指數全年上漲3,614點、改寫史上年漲點第二多紀錄，漲幅25.56％小輸日本27.63％在亞股封后，推升上市櫃合計的台股總市值重返62兆元、達62.23兆元。

萬寶投顧董事長朱成志、華南投顧董事長儲祥生認為，美股多頭格局還在，外資提早回籠，除道瓊、費半指數創高，明年聯準會降息，外資從2020年連續三年共賣超2.22兆元，今年至今只回補了10％、2,072億元；新台幣近五日快回到31元關卡，若美元持續弱勢，行情可望持續。

盤面上26日政策穩盤的金融股、內需傳產股航運、油電、紡織等回神；本周領漲的AI PC相關概念股中，廣達、華碩、宏碁、台積電、緯穎近一周市值大增253.5億～482.8億元，成市值增加最快的五檔個股，聯發科站上千元，12千金再現。

觀察外資26日合計買賣量較前一日增加136億元至1,220億元，轉為買超180.52億元為近四日最多，近二日買超前十大金額個股，轉入台積電、聯電、友達、川湖、中砂、緯創、技嘉、群創、長榮、鴻海，集中布局AI概念，也敲進友達、群創，儲祥生分析，面板景氣上半年觸底，回到正常季節性循環，外資機構估，明年1月面板廠醞釀漲價，報價預期從2月開始反彈。

朱成志分析，明年是AI PC概念很旺的時刻，宏碁率先推出類AI PC外，明年初美國CES展最受關注的是消費性電子產品，明年NB／PC銷售量會增加，相關廠的毛利不一定上升，但獲利將隨著總營收會增加。