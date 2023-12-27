晶圓代工龍頭台積電技術實力獲科技巨頭認可。2024年3奈米新晶片設計定案數量強勁成長，除蘋果外，聯發科、超微、輝達、高通、英特爾等國際級客戶接力導入。供應鏈表示，特斯拉也將入列，規劃以3奈米製程打造新世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片。

台積電不對特定客戶評論，惟法人分析，特斯拉以先進製程打造晶片，是否意味台積3奈米已達價格甜蜜點，值得觀察。

2023年第四季台積電3奈米家族之N3E進入量產，明年下半年功耗表現更佳之N3P也規畫投入量產。台積電總裁魏哲家曾於法說會中強調，相較於競爭對手的18A製程，N3P製程的PPA（效能、功耗、面積）成本和技術成熟度更佳，獲得眾多國際業者的青睞。

特斯拉加入台積電N3P行列，雙方皆未證實，不過有跡可循。特斯拉有不少電動車相關晶片出自台積電之手，如超級電腦晶片「D1」，採用台積電7奈米製程。供應鏈透露，特斯拉原本FSD係採三星14奈米生產，陸續迭代之後，在量產品質及生產規模多方考量之下，將HW 4.0自動駕駛晶片投往台積電懷抱，並採用5奈米家族生產。

這次3奈米的合作，外界預估目標是要打造特斯拉第五代晶片，未來自駕趨勢下，晶片將為電動車核心，交給良率、穩定性較高之台積電是不二選擇。

法人分析，此舉具備指標性意義，特斯拉向來以壓低價格、投入大規模量產為主要戰略，是否意味著台積電N3P製程，可留意隨著市場需求大增、製程良率達標，是否進入價格甜蜜帶。法人並強調，台積電先進製程學習曲線陡峭，龐大訂單給予實兵演練機會，加上導入AI後，更能比以往快速發覺晶圓Defect（缺陷），挹注製程實力快速增長。

分析師表現，國際大廠訂單湧現，3奈米成為主流製程指日可待，特斯拉電動車市占率龐大，產業界馬首是瞻，未來可望帶動更多車廠入列客戶名單，為台積電營運再添動能。