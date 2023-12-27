中科二期擴建計畫

台積電1.4奈米落腳中科再跨一步！內政部都委會26日審議通過台中園區擴建二期案，後續將由台中市政府發布實施，啟動土地取得作業，預計明年6月前交地台積電同步建廠，可望供應台積電2奈米及以下等進製程利用。

台積電2奈米及以下等先進製程用地，涉及8千億至1兆元的投資規模，各方紛紛表態爭取。中科管理局指出，台中園區擴建二期計畫依半導體主領廠商提出的最新先進製程，預估建廠用地至少需地約50公頃，加上公共設施，整體用地達80至100公頃。

依照經濟部盤點，目前全台多數園區可租地不足3公頃，即便有符合面積條件的園區，也因環評及用水限制，不得引進先進製程「半導體晶片製造」產業，而不合用。而中科半導體聚落以台中園區為主，有生產先進製程技術的12吋晶圓廠及半導體大廠進駐，成為台積電先進製程最有可能進駐的最終選址。

中科二期擴建計畫面積89.75公頃，規劃約52.83公頃為園區事業專用區，提供半導體產業先進製程廠房用地；計畫預定徵收面積約占87％，有77.7公頃的私有土地，將於明年啟動土地取得、6月前交地。其中多數土地是興農集團旗下的台中高爾夫球場用地，中科管理局將採協議價購方式取得土地，包括價購、徵收等全部土地的款項達238億元。

中科管理局預估二期擴建2027年開發完成後，可引入4,500人就業人口。園區產值由初期1,250億元成長至終期2027年5,014億元，平均年產值4,857億元，整體園區事業營運關聯產業效益，預計達每年12,142億元。

全案的開發經費估450.4億元，推估總用水量約每日9.56萬噸，用電量925MW（兆瓦）。新增用水量占目前台中日用水7％，新增用電量達台中總用電量24％，均已獲不排擠民生及工業用水用電的書面保證。

知情人士指出，中市府與中央各部會均大力支持中科二期一案，相關水電、環評、排水已經中市府一年多的審查均安排妥適；內政部在歷時兩個月的都市計畫變更審查及徵收可行性評估，每道關卡都「一次過」，終於趕在年底走完全案流程。

內政部強調，中科二期擴建案將充實台灣半導體產業先進製程廠房用地需求，讓中科園區持續與新竹園區、南科園區共同成為護國神山產業鏈進駐首選，鞏固西部半導體產業走廊策略成果。

台中地產商預期，台積電進駐將帶來強勁的租屋與購屋需求，近一年中科周邊房價漲幅最高達到18.12％。