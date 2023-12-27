在一般人眼裡，蚊子、蟑螂都普遍被視為害蟲，甚至想要除之而後快。不過對於日本一家生產殺蟲劑的公司來說，這些害蟲卻是值得感激的對象，甚至在寺廟舉辦超渡法會，請師父為牠們誦經。
以生產殺蟲劑聞名的日本製藥公司「地球製藥（アース製薬）」主力工廠與研究所都位於兵庫縣赤穗市。據《產經新聞》與《時事通信社》報導，地球製藥日前在赤穗市的妙道寺舉行「蟲供養」，追悼用來測試藥效的實驗蟲子。
報導中指出，地球製藥在赤穗市的研究所內，飼養了包括100萬隻蟑螂與5萬隻蚊子在內的100多種蟲子。從40年前起，每年都會舉行追悼會來悼念這些「無辜」獻出生命的蟲子，因為牠們幫助公司開發出更好產品，讓民眾免於害蟲威脅。
在追悼法會上，擺放了蚊子、蟑螂等7種蟲子的「遺照」，由師父楠千之為牠們誦經，80名公司員工也在遺照前恭敬祭拜，場面十分肅穆。研究部長小堀富廣表示，通常大家會認為使用昆蟲進行測試是理所當然的，「但透過追悼會可以讓大家銘記對昆蟲的感激之情」。
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