美國地區法院法官22日裁定前稱推特（Twitter）、現已易名為X的社群平台未發給員工公司原本承諾支付的數百萬美元紅利，此舉已違反合約。
路透社報導，蕭賓格（Mark Schobinger）5月去職前擔任推特的薪酬資深總監，他於6月控告推特違反合約。
蕭賓格指控推特在去年億萬富豪馬斯克（Elon Musk）買下之前和之後承諾發給員工2022年目標紅利的50%，卻從未發放。
地區法院法官查布里亞（Vince Chhabria）12日在判決書中寫道：「根據加州法律，一旦蕭賓格達成推特的要求，推特提出的紅利回報即成具約束性合約。而推特據稱拒絕付給蕭賓格他被承諾發放的紅利，違反了合約。」
X不再設有媒體關係辦公室。X在非上班時間未立即回應路透社尋求該公司對此發表評論的要求。
自從馬斯克買下並裁汰公司逾五成員工後，X已經遭多名前推特員工和主管告上法院。
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