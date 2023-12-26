耶誕節應該是充滿歡樂與祝福的日子。不過美國前總統川普卻選在這個時刻發表充滿暗黑氣息的言論。他在自己創建的社群平台Truth Social上發表的「賀詞」中，除了批評拜登政府與暴徒們正在摧毀曾經偉大的美國，還攻擊電動車產業支持者，希望他們「在地獄裡腐爛」！

儘管川普向來言論大膽，但他的這番發言仍然讓不少媒體與民眾感到震驚。同時也讓美國汽車業者憂心，若川普重返白宮，他們砸大錢推動電動車轉型的努力恐遭到打擊。

Merry Christmas to all, including Crooked Joe Biden’s ONLY HOPE, Deranged Jack Smith, the out of control Lunatic who just hired outside attorneys, fresh from the SWAMP (unprecedented!), to help him with his poorly executed WITCH HUNT against “TRUMP” and “MAGA.” Included also are… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 25, 2023

川普今年9月就曾公開批評白宮宣傳的電動車發展是個騙局，之前更聲稱，如果他再度當選美國總統，將會大力扶持美國的傳統汽車業，振興美國的製造業。美國傳統工業是美國共和黨背後的支持主力，與汽車製造業的關係極為密切。

從當前的民調來看，如果拜登與川普成為兩黨最終候選人，川普的支持率似乎略占上風。據《國會山報》（The Hill）的調查，川普獲得45.3%的支持率，略高於拜登的43.4%。