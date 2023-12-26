耶誕節應該是充滿歡樂與祝福的日子。不過美國前總統川普卻選在這個時刻發表充滿暗黑氣息的言論。他在自己創建的社群平台Truth Social上發表的「賀詞」中，除了批評拜登政府與暴徒們正在摧毀曾經偉大的美國，還攻擊電動車產業支持者，希望他們「在地獄裡腐爛」！

儘管川普向來言論大膽，但他的這番發言仍然讓不少媒體與民眾感到震驚。同時也讓美國汽車業者憂心，若川普重返白宮，他們砸大錢推動電動車轉型的努力恐遭到打擊。

川普今年9月就曾公開批評白宮宣傳的電動車發展是個騙局，之前更聲稱，如果他再度當選美國總統，將會大力扶持美國的傳統汽車業，振興美國的製造業。美國傳統工業是美國共和黨背後的支持主力，與汽車製造業的關係極為密切。

從當前的民調來看，如果拜登與川普成為兩黨最終候選人，川普的支持率似乎略占上風。據《國會山報》（The Hill）的調查，川普獲得45.3%的支持率，略高於拜登的43.4%。

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