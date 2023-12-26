國光生技26日宣布，四價流感疫苗已向巴西提出藥證申請，正式跨足南半球流感市場，目前台灣市場公費350萬劑，有巴西潛在可爭取400至500萬劑訂單，加上其他東南亞、東歐、大陸外銷，力拚年生產千萬劑疫苗，南半球需求加入，產線將全年無休。

國光破傷風疫苗在台灣復產上市後，市場反應極佳，且破傷風疫苗在東南亞及中國大陸需求殷切，外銷可望有飛躍性成長。由於國光優異的國際代工實績，預期明年可新增韓國、法國知名大廠CDMO業務，走過今年的景氣寒冬，明年春暖花開，成長可期。

國光破傷風疫苗今年在台灣復產上市後，立即解決醫療院所缺藥問題，市場反應良好：中國近期公告，遭犬隻咬傷的標準醫療處置必須打狂犬病疫苗加上破傷風疫苗，導致破傷風疫苗的市場缺口極大，據統計，破傷風疫苗年需求量達六千萬劑，但大陸僅二家藥廠生產，產能明顯不足。

國光生技已積極佈局，將破傷風疫苗外銷至東南亞及中國，由於國光破傷風疫苗新廠符合PIC／S GMP及美國FDA標準，年產量至少500萬劑；且因應醫療人員需求，國光開發單劑型針劑破傷風疫苗，可縮減開瓶抽取步驟，更方便急診及臨床醫師使用，除優先供應台灣防疫、成為市場領導品牌外，仍有大量產能可供外銷，預期明年破傷風疫苗的銷售將顯著成長。