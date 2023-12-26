埃及官方媒體報導，西奈半島外海今天傳出爆炸聲，目擊者稱他們看到有東西落入阿卡巴灣（Gulf of Aqaba）。

法新社報導，埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，爆炸發生在距埃及海濱小鎮達哈布（Dahab）約2公里處。

一名目擊者告訴法新社：「我們聽到大海方向傳來巨大的爆炸聲，然後我們看到有奇怪的物體落入水中。」目前尚未傳出有人員傷亡。

達哈布位於以色列最南端的港口城市埃拉特（Eilat）以南約125公里處。以色列與在加薩（Gaza）的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）開戰已超過11週。

飛行物體在西奈半島南部附近多次被擊落，埃及軍方有時指出「無人機來自紅海以南」。

自10月7日爆發以哈戰爭以來，伊朗支持的葉門什葉派叛軍青年運動（Huthi）對以色列發動一連串無人機和飛彈攻擊。大多數都未能到達目標並且經常被攔截。（譯者：陳昱婷）1121226