埃及官方媒體報導，西奈半島外海今天傳出爆炸聲，目擊者稱他們看到有東西落入阿卡巴灣（Gulf of Aqaba）。
法新社報導，埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，爆炸發生在距埃及海濱小鎮達哈布（Dahab）約2公里處。
一名目擊者告訴法新社：「我們聽到大海方向傳來巨大的爆炸聲，然後我們看到有奇怪的物體落入水中。」目前尚未傳出有人員傷亡。
達哈布位於以色列最南端的港口城市埃拉特（Eilat）以南約125公里處。以色列與在加薩（Gaza）的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）開戰已超過11週。
飛行物體在西奈半島南部附近多次被擊落，埃及軍方有時指出「無人機來自紅海以南」。
自10月7日爆發以哈戰爭以來，伊朗支持的葉門什葉派叛軍青年運動（Huthi）對以色列發動一連串無人機和飛彈攻擊。大多數都未能到達目標並且經常被攔截。（譯者：陳昱婷）1121226
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：