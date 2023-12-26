以色列政府和英特爾今天表示，以色列政府同意提供32億美元（約新台幣990億元）補助，支持英特爾計劃在以色列南部斥資250億美元建造的新晶片廠。
這項消息正值以色列仍深陷與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯的戰爭之中。哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，引發雙方交戰。
路透社報導，美國晶片大廠英特爾（Intel Corp）在聲明中表示，位於以色列南部城市基耶蓋特（Kiryat Gat）工廠的擴建計畫是「英特爾努力打造更具彈性全球供應鏈的重要一環，公司同時也在歐洲和美國進行並規劃製造業投資」。
除了占總投資12.8%的補助外，英特爾還承諾未來10年內向以色列供應商購買價值600億謝克爾（約新台幣5126億元）的商品和服務。新廠預計將創造數千個工作機會。
英特爾在以色列經營4個開發和生產基地，其中包括位於基耶蓋特的一家製造廠，並在以色列聘僱近1.2萬名員工。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今年6月曾表示，英特爾將在以色列投資250億美元蓋新晶片廠，但英特爾先前拒絕證實這筆投資。
英特爾如今表示，擴建工程已經開始，包括無塵室和輔助建築。新廠將於2027年啟用，預計營運到2035年。
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