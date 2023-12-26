伊拉克今天怒批美國空襲境內親伊朗團體的數個據點，聲稱至少造成一名伊拉克安全部隊成員死亡、平民在內18人受傷。美方先前表示，這場行動是為反擊美國人員遭這類團體襲擊。

法新社報導，自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日與以色列開戰後，區域的美軍和盟軍數十度遭到伊朗和其在伊拉克及敘利亞的代理武裝勢力攻擊，美國因此數次鎖定對方據點回擊。區域緊張情勢隨著以哈戰爭升溫。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稍早透過聲明表示，為了回應美方人員遇襲受傷，美軍對於親伊朗團體「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）和其附屬團體在伊拉克使用的3處設施進行「必要且合乎比例的」攻擊。

伊朗支持的真主黨旅屬於伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）的一部分，後者是由伊拉克一些原本的準軍事部隊整合而成，如今已編入伊拉克正規武裝部隊。但真主黨旅在2009年被美國國務院認定為「恐怖組織」。

伊拉克政府今天發布聲明表示：「美國方面以回應（襲擊）為正當理由，鎖定攻擊伊拉克的軍事地點，造成一名軍人殉難及18人受傷，傷者包括平民。」

巴格達並指出：「這構成明確的敵對行為。」伊拉克並警告美方，這類攻擊「侵犯了伊拉克主權，且無論在任何情況或理由下都被認為是無法接受的」。

伊拉克內政部一名官員接獲法新社詢問時表示，美方其中一起攻擊鎖定位於巴比倫省（Babylon）首府希拉（Hilla）的一個「人民動員」據點，造成一人身亡、20人受傷。傷者人數高於官方說法。

美國另一起攻擊則落在瓦西特省（Wassit），造成4人受傷。兩份傷亡人數分別獲得巴比倫省和瓦西特省的安全部隊證實。