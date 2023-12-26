大樂透今（26日）晚開獎。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。儘管目前大樂透已經3連槓，但想到12月已經開出3次頭獎，誕生3位億萬富翁，不少彩迷仍舊躍躍欲試，希望自己會是下一個幸運兒。台彩表示，大樂透下期（12／29）頭獎獎金仍舊保證1億元。

大樂透第112000115期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為08、19、28、29、30、46，特別號為10。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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