疫情解封後，日本成為超夯的旅遊標的。但由於晶片短缺，許多人眼中的日本交通神卡「西瓜卡（Suica）」卻從今年6月8日起停售，不但讓哈日族哀號，還讓黃牛找到撈錢「良機」。不過有網友發現，被視為「絕版品」的西瓜卡已經悄悄復活，現在已經可以在日本當地買到Suica實體卡片！
在臉書社團「日本自由行討論區」有網友貼出JR東日本的公告，指出普通版的西瓜卡可以在東日本JR旅遊中心購買，一人僅限購1張。從公告中可以看到，原本聲稱無限期停售的Suica，將可從12月11日起在各指定地點的JR東日本旅行服務中心購買。不過專門為觀光客推出的「Welcome Suica」從12月18日起，將僅在東京單軌電車羽田機場線羽田機場第3航站樓站出售，成田機場將不再販售。
另有網友提醒，其實在山手線繞一圈，就能找到可購買Suica的指定地點，因為地點都是山手線沿路停靠的車站，也就是位於東京站、品川站、澀谷站、新宿站、池袋站與上野站的JR東日本旅行服務中心。
不過JR東日本的公告中也提醒旅客，原則上每人只能購買1張Welcome Suica與Suica，而且有可能售罄。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：