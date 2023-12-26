疫情解封後，日本成為超夯的旅遊標的。但由於晶片短缺，許多人眼中的日本交通神卡「西瓜卡（Suica）」卻從今年6月8日起停售，不但讓哈日族哀號，還讓黃牛找到撈錢「良機」。不過有網友發現，被視為「絕版品」的西瓜卡已經悄悄復活，現在已經可以在日本當地買到Suica實體卡片！

在臉書社團「日本自由行討論區」有網友貼出JR東日本的公告，指出普通版的西瓜卡可以在東日本JR旅遊中心購買，一人僅限購1張。從公告中可以看到，原本聲稱無限期停售的Suica，將可從12月11日起在各指定地點的JR東日本旅行服務中心購買。不過專門為觀光客推出的「Welcome Suica」從12月18日起，將僅在東京單軌電車羽田機場線羽田機場第3航站樓站出售，成田機場將不再販售。

另有網友提醒，其實在山手線繞一圈，就能找到可購買Suica的指定地點，因為地點都是山手線沿路停靠的車站，也就是位於東京站、品川站、澀谷站、新宿站、池袋站與上野站的JR東日本旅行服務中心。

不過JR東日本的公告中也提醒旅客，原則上每人只能購買1張Welcome Suica與Suica，而且有可能售罄。