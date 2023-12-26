大樂透在12月已經開出3次頭獎，誕生了3位億萬富翁。台彩表示，大樂透本期（12／26）頭獎獎金仍舊保證1億元。隨著這一年邁入尾聲，想要趁年底一圓中大獎富貴夢的彩迷，趕緊來對獎，最新獎號已經出爐!

大樂透第112000115期今（26日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為08、19、28、29、30、46，特別號為10。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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