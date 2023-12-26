線材廠良得電（2462）今日召開法說會，看好明年營收將止跌回升，良得電表示，未來將以電動車產品、伺服器雲端設備、高端消費電子、環地低軌衛星與綠能儲能設備為五大成長軸心，在新案和新客戶效益發酵下，明年毛利率將力拚持平今年下半年。

良得電拼增肌減脂，雖然今年前11月營收仍呈年減19.03％，但在產品組合優化下，毛利率卻步步高升，今年第三季毛利率已來到19.63％、年增近10個百分點，展望未來，良得電表示，第四季因匯損影響，毛利率會稍稍下滑，估約落在18％至19％間，然明年因有新案陸續開案，有助於毛利率持穩，明年毛利率仍以力拼持穩18％～20％為目標。

就各產品別言之，良得電表示，今年前3季訊號連結線營收占比為39％、電腦電源線占27％、電器電源線25％、電動車7％，預估2024年訊號連結線將成長至41％，電動車亦將成長至10％、電腦電源線及電器電源線則微幅下滑至25％、24％，良得電表示，就應用別言之，仍以AI、雲端、IPC成長空間為大，遊戲機部分，因日本市場進入世代交替，出貨量恐受影響，所幸有美國市場可填補，預期明年遊戲機市場仍有持平表現。