印尼警方官員今天表示，東部一座中國出資的鎳加工廠週末期間爆炸，死亡人數已增為18人，另外還有數十人在醫院接受治療。
法新社報導，蘇拉威西島（Sulawesi）是印尼這個礦產資源豐富國家的鎳生產中心。中國投資日增，中資工廠的工作條件卻引發動盪不安。
鎳是用在電動車電池和不鏽鋼的賤金屬。
這起事件24日清晨發生在中蘇拉威西省（Central Sulawesi）的莫羅瓦利工業園區（Morowali Industrial Park），當時工人正在印尼青山不鏽鋼有限公司（PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel）旗下工廠進行熔爐維修作業。
莫羅瓦利警察局長蘇普里昂托（Suprianto）告訴法新社：「死亡人數增加5人，因此共有18人死亡。」他說罹難者死於燒傷，大部分受害者全身燒傷面積超過70%。
蘇普里昂托指出，8名罹難者為外籍工人，另外10名為印尼人。他還提到有24人正在醫院接受治療，另有6人在印尼青山不鏽鋼有限公司的診所接受治療，因此受傷人數達到30人。
初步調查顯示，因維修關閉的熔爐中有爐渣流出，與周遭易燃物接觸後爆炸。火勢於當天稍晚被撲滅。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：