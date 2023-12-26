印尼警方官員今天表示，東部一座中國出資的鎳加工廠週末期間爆炸，死亡人數已增為18人，另外還有數十人在醫院接受治療。

法新社報導，蘇拉威西島（Sulawesi）是印尼這個礦產資源豐富國家的鎳生產中心。中國投資日增，中資工廠的工作條件卻引發動盪不安。

鎳是用在電動車電池和不鏽鋼的賤金屬。

這起事件24日清晨發生在中蘇拉威西省（Central Sulawesi）的莫羅瓦利工業園區（Morowali Industrial Park），當時工人正在印尼青山不鏽鋼有限公司（PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel）旗下工廠進行熔爐維修作業。

莫羅瓦利警察局長蘇普里昂托（Suprianto）告訴法新社：「死亡人數增加5人，因此共有18人死亡。」他說罹難者死於燒傷，大部分受害者全身燒傷面積超過70%。

蘇普里昂托指出，8名罹難者為外籍工人，另外10名為印尼人。他還提到有24人正在醫院接受治療，另有6人在印尼青山不鏽鋼有限公司的診所接受治療，因此受傷人數達到30人。

初步調查顯示，因維修關閉的熔爐中有爐渣流出，與周遭易燃物接觸後爆炸。火勢於當天稍晚被撲滅。