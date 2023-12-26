以色列總理尼坦雅胡警告，與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯的戰爭將愈演愈烈，堅稱除非哈瑪斯遭到殲滅、加薩非軍事化、巴勒斯坦社會「去激進化」，否則加薩和平無法實現。
法新社報導，以色列攻勢不停歇，加薩走廊（Gaza Strip）的浩劫有增無減。衝突導致中東各地緊張情勢加劇，全球要求停火的壓力持續升高。但是尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今晚投書「華爾街日報」（The Wall Street Journal），矢言堅持到底。
尼坦雅胡說：「必須殲滅哈瑪斯（Hamas）、加薩必須非軍事化、巴勒斯坦社會必須去激進化，這些是以色列與加薩的巴勒斯坦鄰居和平相處的3大先決條件。」
他強調，要做到非軍事化，「必須在加薩周圍建立臨時安全區」。
以色列「國土報」（Haaretz）報導，尼坦雅胡今天上午在聯合黨（Likud）會議中表示，他準備好針對平民「自願移民」遷出加薩走廊一事予以支持。
據報他告訴黨員，「問題不在於是否准許離開，而在於有沒有國家願意接收那些離開的人」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：