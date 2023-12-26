以色列總理尼坦雅胡警告，與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯的戰爭將愈演愈烈，堅稱除非哈瑪斯遭到殲滅、加薩非軍事化、巴勒斯坦社會「去激進化」，否則加薩和平無法實現。

法新社報導，以色列攻勢不停歇，加薩走廊（Gaza Strip）的浩劫有增無減。衝突導致中東各地緊張情勢加劇，全球要求停火的壓力持續升高。但是尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今晚投書「華爾街日報」（The Wall Street Journal），矢言堅持到底。

尼坦雅胡說：「必須殲滅哈瑪斯（Hamas）、加薩必須非軍事化、巴勒斯坦社會必須去激進化，這些是以色列與加薩的巴勒斯坦鄰居和平相處的3大先決條件。」

他強調，要做到非軍事化，「必須在加薩周圍建立臨時安全區」。

以色列「國土報」（Haaretz）報導，尼坦雅胡今天上午在聯合黨（Likud）會議中表示，他準備好針對平民「自願移民」遷出加薩走廊一事予以支持。

據報他告訴黨員，「問題不在於是否准許離開，而在於有沒有國家願意接收那些離開的人」。

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