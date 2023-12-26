全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）受邀參與由Nemko Taiwan主辦的「網路資訊安全研討會」，以全台首家通過歐盟ETSI EN 303 645消費性物聯網網路安全標準驗證的網通公司身份，分享D-Link友訊科技在面對全球資安法規挑戰的實務經驗。
D-Link友訊科技資安團隊表示，台灣資通訊（ICT）產業向來以出口為導向，國際資安趨勢不可忽視，台灣廠商須在產品設計中納入各國對於 IoT 裝置的資安要求，遵從「Security by Design」的理念，以確保產品符合各大經濟體的資安法規，或通過相應的資安檢測及認證；這不僅是企業的挑戰，更是未來持續發展的關鍵。
自2014年起，D-Link友訊科技即積極導入ISO 270001、TRUSTe等國際資安法規，並持續與時俱進，致力與國際接軌。除了在內部同步國際資安法規外，資安團隊也在公司內部建置了多元化資訊安全相關部署，包括建置公司內部作業相關文件規範、落實作業流程和相關檢核機制等。此外，D-Link友訊科技陸續於2020年取得IEC 62443-4-1產品安全開發制度認證、2021年取得BS 10012英國標準個人資料管理系統認證，並於2023年以AQUILA PRO AI M30 AX3000 Wi-Fi 6雙頻無線路由器，成為全台灣第一家取得ETSI EN 303 645認證的公司，展現對資安長期的耕耘和承諾，更穩固了產品資安領導地位。
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