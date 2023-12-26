實支實付醫療險邁向改革，民眾擔憂手中既有的實支實付醫療險保單，未來理賠難超過醫療支出金額。金管會26日表示，在改革正式上路前，不會溯及既往，改革上路後新的實支實付險保單，會在保單條款中約定損失分攤原則。至於上路時程，因還有待與壽險業討論，目前尚未有上路時間表。
保險局副局長蔡火炎表示，現在醫療收據多已電子化，很難區分醫療收據正、副本，實支實付醫療險未來勢必要朝向「損害填補」做改革，在新制度推出前民眾投保的保單，會照原來的契約理賠原則處理，不會溯及到現在民眾手中的實支實付醫療險保單，改革後推出的新商品，則會走損害填補原則。
蔡火炎指出，未來的新制，會希望採取損失分攤機制，也就是同樣一筆實際醫療費用支出，對應到保戶手中有效的實支實付醫療險保單，做損失分攤，整體理賠不超過實際支付，未來的新保單會在保單條款中約定好損失分攤的規定。
舉例來說：自費一筆約50萬元的醫療費用，假設保戶現在手中的實支實付醫療險有2張保額各50萬元，其中一張接受副本理賠，就共會理賠100萬元；在改革上路後，民眾同樣新買2張實支實付醫療險，因保單條款都有約定好損失分攤原則，可能就是一家理賠25萬元、另一家理賠25萬元。
至於上路時程，蔡火炎表示，目前還沒有明確的時間表，因為改革影響大，還需要與產壽險公會，進一步就細節與配套做討論，時程也要經過討論。
現行是規定每人只能投保3張實支實付醫療險，2024年有可能再縮限嗎？蔡火炎說，在還沒有走到損害填補原則之前，買太多張確實會產生過度填補問題，因將走向損害填補來改革，未有打算檢討三張的規範，投保張數就回歸到各壽險公司的核保來處理。
現行市場上銷售的實支實付醫療險多已經歷過停售改版潮，多家壽險公司在改版後已規定要正本理賠，就算接受副本理賠，也只能當第一家或第二家投保的，若是第三家投保的在核保上就不會通過，現行市面上接受副本理賠的已不超過5張。
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