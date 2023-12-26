證交所表示，新鋼（2032）預計明（113）年1月22日赴證交所場地辦法說會。
證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。
證交所統計，112年迄目前為止，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理2,615場法人說明會。
證交所表示，新鋼（2032）預計明（113）年1月22日赴證交所場地辦法說會。
證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。
證交所統計，112年迄目前為止，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理2,615場法人說明會。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：