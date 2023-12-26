證交所表示，新鋼（2032）預計明（113）年1月22日赴證交所場地辦法說會。

證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。

證交所統計，112年迄目前為止，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理2,615場法人說明會。

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