堵俄再擴大！因國際發現俄羅斯攻烏武器內竟有洗衣機初階晶片，經濟部今(26)日第四度祭出輸俄管制，宣布新增出口兩俄(俄羅斯、白俄羅斯)45項商業應用商品管制，涵蓋電子、機械零件等。表定明年1月25日實施，影響6000萬美元出口。

近期歐盟、美國等國際友盟從烏克蘭戰場蒐集武器殘骸中，竟發現有洗衣機面板的初級晶片，因此歸納出廣泛商業應用的電子、機械零件及設備，又可用於製造戰場武器的「共同高度優先清單」，將45項HS code貨品納入出口管制。

為防止我高科技貨品出口作為軍事用途，經濟部決定與歐盟、美國等友盟一致，繼去年4月、5月及本年1月擴大管制瓦聖納協議第0類至第9類貨品後，再擴大到45項HS code貨品出口。主要包含洗衣機面板晶片、控制器、通訊基本模組等，一年出口兩俄金額共6000萬美元。

經濟部表示，將給予業者30天緩衝期以預為因應，於2024年1月25日正式實施。籲請業者恪遵國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，避免違規。

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