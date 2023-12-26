台酒董事長丁彥哲表示，法定盈餘67億元，台酒已經達到；但是台酒員工年終4.4個月，要再努力一下。

國營事業年終獎金有一套公式，包含考核獎將2個月，有達到法定盈餘就可以拿到考核獎金；但是超盈餘獎金要超過法定盈餘10％，就會有2.4個月。

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