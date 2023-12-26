中央銀行26日公布11月消費者貸款與建築貸款餘額，在新青安房貸熱度帶動下，購屋房貸餘額達9兆9,321億元，較上月大增923億元，月增額創2022年1月以來、近兩年最大，餘額也續創歷史新高，且年增率擴大為6.56％，增幅創下2022年12月以來新高。

不過，房市看似逐步回溫，實質上仍有隱憂。觀察供給側的建築貸款（土建融）餘額，11月續降至3兆2,351億元，罕見月減8億元，為2019年2月以來、睽違近五年首見衰退，並終止連56個月創新高；年增率也續降至4.9％，創下2018年4月以來最低水準。

根據央行統計顯示，房貸餘額年增率一度連14個月下滑，但近月逐步反轉回升，主要全靠新青安房貸熱度帶動。央行官員表示，11月房貸餘額續衝新高，有三大力道帶動，其一是新青安優惠利率，民眾自住剛性需求支撐；其二是年底第四季一項是購屋旺季；其三是部分縣市重劃區交屋潮出籠。

官員指出，11月六都建物買賣移轉棟數暴增，月增11.37％、年增26.15％，尤其，台南市年增幅高達99.01％，幾乎翻倍成長，其中就是靠重劃區帶動，台南市永康區的大橋重劃區近期交易相當熱絡。

房貸餘額隨近期新青安熱潮回升，但建商保守氛圍持續反映在數據上，10月建築貸款餘額年增率僅剩4.9％，距離前低4.48％已不遠。

官員分析，「工料都上去了，這是既成事實，不太容易下來」，建商保守以待，且由於新青安房貸實施3年，但當前建築工程期拉長，從先前1年半可完工，拉長到要蓋3年以上，可能搭不上新青安熱潮，少了新青安去化供給，建商推案自然會謹慎一點。

至於缺工缺料下，未來高房價是否「回不去」？官員強調，房價有推力及拉力，除了成本墊上去，也有剛性需求放大所致，市場很多人買，價格還是會上來，但有行無市也沒有用，若未來需求下滑，價格勢必也會下降，但房價有僵固性，不一定會快速波動。