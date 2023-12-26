東森國際（2614）26日召開法說會，董事長廖尚文指出，集團將積極運用AI科技，以更多元的的線上線下布局，增加直播通路，進軍線下商場，掌握年輕與熟齡社會到來的成長商機，發揮會員的優勢，強化自營商品發展，開創各種新商模。

東森國際累計今年1～11月合併營收53.26億元，年衰退1.49%。

東森指出，主要是轉投資新媒體事業受演算法影響流量下降，未來集團將透過持續耕耘線上線下整合、資源共享、新科技應用佈局，提升經營績效。

東森國際指出，轉投資事業東森寵物雲，持續擴展門市規模，截至今年底實體店家數已達138家，營收較去年同期成長4％。

隨著全球疫情逐漸趨緩，消費者回歸實體零售市場，東森國際指出，東森得易購公司(東森購物)雖受整體經濟環境影響，東森購物獲利表現仍表現亮眼的成績，今年前三季的營業利益率7.2％，稅後淨利8.58億，EPS 8.42元。

東森國際指出，東森購物今年將經營重心放在加速線下實體店的擴張以及培養網紅投入直播電商，並將線上線下的消費者數據整合起來，以OMO經營模式來穩固營收。

另外， 轉投資事業新媒體方面，東森國際指出，東森新媒體ETtoday日均流量維持領先，2023年連續6年獲英國牛津大學數位新聞調查認證，為網路新聞媒體使用率和信任度第一名。

受FB演算法調整影響，各網路媒體均面臨流量下降情況，東森國際指出，新聞雲強化App自有流量經營，由ETstar學習雲成立「網紅學院」，發展非流量營收，看準直播電商火紅趨勢，東森直播Channel 5於2023年10月正式開台，由台灣流量第一名的ETtoday新媒體攜手第一名的電視購物台-東森購物，正式進入全球影音直播、線上銷售商品服務的平台，嚐試新的零售與媒體整合的商業模式，東森提早布局線下廣告，目前東森新媒體佔家外廣告全台旅運量近6成，包含雙北捷運、桃捷、高鐵、台北街道傢俱等廣告版面，ETtoday數位＋家外廣告一站式服務，提供完整廣告解決方案，線上線下廣告均持續成長，遠超過電視廣告的成長率。