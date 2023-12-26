環境部於26日假中國文化大學建國校區國際會議廳，辦理「112年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果研討會」，以「化學物質風險管理機制及成效」作為主題，邀請「國家化學物質管理會報」委員擔任主持人及出席指導，由環境部回顧說明我國2020年至2023年執行國家化學物質管理行動方案之成果，並針對「智慧化科技追蹤管理」、「化學物質風險管理策略與措施」2專題，特邀請國科會南部科學園區管理局、經濟部工商輔導中心、經濟部產業園區管理局、勞動部職業安全衛生署、內政部消防署及環境部等6個機關的主管或推薦的專家，分享共計7個議題管理作為及成果。

環境部表示，化學物質數量眾多且涉及廣泛，需透過跨部會共同管理，為強化我國化學物質管理，透過2018年行政院核定之「國家化學物質管理政策綱領」，建立我國化學物質管理之架構，並提出化學物質管理目標。為落實政策綱領並瞭解各部會執行成果，同時加強與各界的溝通與交流，以利大眾瞭解國家化學物質管理措施與資訊，自2018年起，環境部每年舉辦成果研討會，針對國人關心之化學物質管理主題進行討論，會中各機關分享推動成效並提供意見回饋，進一步凝聚相關部會及各界的力量及資源，以助於共同實現國家化學物質管理政策綱領及行動方案的目標與願景。

環境部說明，做好化學物質風險管理，除降低事故發生之風險，在事故發生時，亦能降低對人及環境之危害。我國化學物質管理架構已推動相關風險管理執行策略，並運用智慧化工具提升管理量能，如在「智慧化科技追蹤管理」面向，有發展全面且充分的化學物質資訊管理，供機關做出明智的決策及行動；在「化學物質風險管理策略與措施」面向，則有危險物質（品）的申報、管理、查檢、事故應變、區域聯防制度等議題，俾利有效保護國人生命財產及國家安全。

因此今日研討會特別以「化學物質風險管理機制及成效」為主題，期望透過綜整各機關的管理法令與執行措施，及檢視可交互補強的管理斷點，進而改善可能發生之風險，在產業與社會發展及進步的同時，保障安全健康永續的環境。「有效管理化學物質，建構健康永續環境」是我國化學物質管理的願景，環境部表示有關化學物質管理成果資訊，自2020年起針對我國化學物質整體管理成果，彙整相關部會執行成效作成年度成果報告，並置於「環境部化學物質管理署全球資訊網／教育宣導／出版品」項下，歡迎各界踴躍參閱，未來將持續編撰年度跨部會執行成果報告，並置於前述網頁供各界下載，歡迎各界持續關注。