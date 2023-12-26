為鼓勵雇主設置哺(集)乳室、托兒設施或提供托兒措施，勞動部2024年第1期受理雇主經費補助申請，期間自2024年1月1日起至2月29日止，歡迎有意願申請之事業單位，踴躍向所在地之地方勞工行政主管機關提出申請。

為協助受僱者托育子女，《性別平等工作法》第23條規定，僱用受僱者100人以上之雇主應提供哺(集)乳室與托兒設施或措施。主管機關對於雇主設置哺(集)乳室、托兒設施或提供托兒措施，應給予經費補助。另依勞動部訂定之「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，不論事業單位規模大小，均提供經費補助。雇主設置員工哺(集)乳室最高補助新臺幣2萬元；新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、兒童課後照顧服務中心等）者，最高補助300萬元，已設置托兒設施者，補助改善或更新費用每年最高50萬元；雇主辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

另為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，營造友善職場育兒環境，明(113)年1月25日及1月31日分別規劃辦理實體與線上說明會各1場次，對於有意願設置托兒設施之雇主，並提供免費專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位多加運用，有關說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網查詢。

勞動部提醒，有意願申請113年第1期經費補助之事業單位，請於113年1月1日至2月29日期間，至企業托兒與哺（集）乳室資訊網（https：//childcare.mol.gov.tw）「線上申請補助專區」，填寫申請書表並上傳相關資料後，以書面列印郵寄至事業單位所在地之地方勞工行政主管機關（縣市政府勞工、社會局（處）等）提出申請。如有疑問，歡迎洽詢勞動部1955服務專線。