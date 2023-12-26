為持續擴充職業傷病診治服務網絡，提升勞工職業傷病診治服務的量能及近便性，勞動部自明年1月1日起，增加認可童綜合醫院及高雄長庚醫院等2家職業傷病診治專責醫院，屆時全台將有17家認可專責醫院投入職災勞工服務，為職災勞工提供高品質及便利的醫療及重建服務。
自勞工職業災害保險及保護法於2022年5月1日上路後，勞動部迄今已布建15家職業傷病診治專責醫院、36家職災職能復健專責醫院及連結89家網絡機構，就近對勞工提供相關服務，每年可提供2萬人次以上的職業傷病診治及相關復工服務，一旦勞工因職業傷病尋求協助，認可專責醫院即能整合院內外資源，視勞工病情及需求，提供完善醫療復健、社會復健、職能復健及職業重建等協助，為職災勞工提供最堅實的後盾。
這次新增取得認可之2家醫療機構，因已積極投入職災職能復健及職業傷病通報協助，對於傷病通報量及職能復健開案量已有一定成果，且童綜合醫院位於台中市沿海地區，可就近提供台灣中部沿海各工業區職災勞工醫療服務需求，特別針對新興風電產業之勞工亦能提供完整健康照護；另外位於高屏地區之高雄長庚醫院院內跨科醫療合作機制良好，職能復健個案管理服務績效良好，將可提供周邊工業區職災勞工足夠之整合性服務需求。該2家醫院成為認可專責醫院，有助於擴大照護職業傷病勞工，保障勞動權益。
職安署呼籲，勞工職業災害保險及保護法已明定，事業單位不論規模大小，雇主均應為勞工投保職業災害保險，若勞工不幸遭受職業傷病而有醫療、復健或重建相關需求，可善加就近利用認可專責醫院的資源與服務。
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