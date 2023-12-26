關於民眾黨總統參選人柯文哲說，失聯移工已達8萬人形成國安問題，應該檢討移工政策，勞動部26日表示，今年截至11月止，移工失聯發生率3.94％，相較111年同期5.55％已有明顯改善；另內政部移民署等國安團隊今年實施自行到案及專案查處，截至11月已遣返失聯移工2.6萬人，另遣返其他失聯外國人1.6萬人，合計遣返非法外國人已達4.2萬人。勞動部與跨部會積極合作，從政策面、預防面、查處面及裁罰面加強各項措施持續改善。

勞動部表示，移工失聯受疫情邊境管制影響，國內缺工致非法聘僱移工情況激增，加上遣返困難，致111年移工失聯人數大幅增加。但今年3月疫情解封，邊境管制及遣返作業均回復正常，112年至11月底移工失聯率已降低到3.94％，相較111年同期5.55％已明顯改善；同時移民署及國安團隊積極查處、鼓勵自行到案及加速遣返，今年截至12月21日止，已遣返查獲及自行到案失聯移工約2.6萬人，另遣返其他失聯外國人1.6萬人，合計已遣返非法外國人4.2萬人。移工發生失聯原因包括經濟因素、勞動條件及雇主不當對待等，勞動部積極跨部會合作，從政策面、預防面、查處面及裁罰面加強各項作為。

在預防面，特別推動強化移工權益多項措施，包括：自111年5月1日起，規定雇主應為家事移工投保勞工職業災害保險；也自111年8月10日起新聘家事移工月薪由1.7萬元調至2萬元；112年1月1日開辦新聘家事移工入國講習服務，透過案例宣導提升移工對於自身權益認知及後續尋求協助管道；另推動家庭看護移工短期替代照顧服務，加強保障休假權益，112年截至11月止已服務11.6萬人次，短照服務與擴大喘息服務，兩者合計補助額度每年最高可達52日。

在政策面，針對移工失聯後易流向營造及農業非法工作，為鼓勵合法聘僱，減少非法僱用誘因，自112年6月起開放一般營造業1.5萬人；另調高農業移工1.2萬人，鬆綁小型農戶核配比率及新開放林業移工，並放寬機構看護移工增加1.4萬名，也協助產業及家庭雇主留用移工轉任中階技術人力已核准2.2萬人。後續會透過跨部會合作，加強輔導雇主加強選工及提升法遵認知、避免雇主不當對待，自源頭預防移工失聯。

在查處面及裁罰面，除暢通移工申訴求助管道，持續加強宣導移工如遭遇雇主不當對待、積欠薪資或仲介超收費用等情形，立即撥打1955專線檢舉，也將持續運用LINE@移點通，發送工作權益法令資訊。

為加強移工源頭管理，嚇阻非法媒介者誘使移工入境逃逸，勞動部已建立每3個月定期查核外國仲介公司引進移工失聯人數比率機制，一旦逾規定人數比率，就立即停權一定期間不得引進移工來臺；另自今年7月起，啟動人力仲介公司收費查察專案計畫，追查人力仲介公司超收費用情形，避免移工因遭受債務約束而發生失聯。

勞動部持續結合移民署及國安團隊加強查處、鼓勵自行到案及加速遣返，112年1月至12月21日止，已遣返查獲及自行到案失聯移工2.6萬人返國；至112年11月底也已查獲非法媒介者488人及非法雇主2,811人，均依法重罰。未來也將修法再提高非法媒介者罰則3倍，改為依涉案人數每人最高罰150萬元，並加重處罰非法僱用，由每案裁罰改為依涉案人數每人最高罰75萬元。