工紙大廠榮成（1909）今（26）日法說會，聚焦大陸市場供需狀態最新發展，財務長王瑞榮表示，隨著春節消費旺季來臨，12月起大型陸廠上調部分紙種報價，預期在終端季節性需求帶動下，紙價有望獲得支撐。法人估，榮成八成營收來自大陸，第四季有望轉盈。

過去兩年榮成受到疫情影響，營運陷入虧損，如今這個不利因素消除，受惠大陸工紙漲價效應，自9月起至11月連續三個月自結財報轉盈，現階段公司專注在內部降本改善工作，獲利狀況逐季改善。

法人也關注榮成碳權發展，榮成目前帳上持有大陸碳權盈餘量52.87萬噸，包括上海交易所碳權49.85萬噸、湖北交易所碳權3.02萬噸，11月上海交易所碳權每噸均價約71.55元，湖北交易所約42.83 元，推估潛在出售利益約人民幣3,698萬元（約新台幣1.6億元）。

展望明年整體市況，榮成表示，大陸12月工紙及廢紙價格均呈窄幅雙漲趨勢，加上近期看到部分紙企大廠發佈價格上調預告，大廠挺價態度明顯，廢紙原料也有漲價，預期成品紙價短期呈持穩態勢。

榮成今年第四季湖北廠新機35萬噸及湖南長沙紙箱新廠陸續完工試產，集團兩岸工紙年產能420萬噸，紙箱年產能15.61億平方米，工紙產能擴張已完成階段任務，接下來朝綠色包裝紙箱擴產及智慧製造升級布局，提升工紙自用比率，創造集團整體綜效。

#榮成 #碳權 #工紙 #廢紙