廠務系統整合服務廠聚賢研發（7631）今（26）日舉行法說會，總經理鄭惠芸表示，今年營運受半導體產業下滑影響，將低於去年水準，不過，仍可望是優於2021年的歷史次高水準，明年營運可望重回成長軌道。

聚賢研發將於明（2024）年1月2日轉進興櫃板，鄭惠芸表示，今年由於半導體產業庫存去化進度較預期緩慢，該公司客戶有近9成都是科技廠，今年資本支出放緩，工程認列時程稍有拉長，導致下半年營運動能轉弱，市場也出現削價競爭狀態，因此預期今年全年營收及獲利將低於去年，但仍可望是優於2021年的歷史次高表現。

董事長曾國強表示，今年該公司已配合客戶到海外執行合作專案，預計明年將正式設立海外據點，初步規劃將以日本、歐美及東協為主，但須待狀況較明朗後依規定對外公布。

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