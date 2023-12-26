高雄市長陳其邁26日表示，高市府已在12月中旬核發第二座廠的雜項執照給台積電，至於第一座廠房（P1），工程如期進行中，據了解，P1力拚2025年量產，取得雜項執照的第二座2奈米廠房（P2），也將在明年初進行基樁工程，業界解讀，台積電的高雄計畫佈局就是鏈結先進製程設備、材料、封測等在地產業與區位優勢，打造高雄為先進製程的生產重鎮。
26日回應媒體詢問有關台積電高雄廠進度時，高雄市長陳其邁表示，台積電的第一座廠現在都按照工程的進度，如期如質的在施工，第二座廠的雜項執照，高市府已在12月中核發給台積電了。
簡單的幾句話，雖然沒有談到建廠相關內容，但據了解，第二座廠的雜項執照取得，代表台積電高雄廠可以開始打基樁了，預定期程是明年第一季，台積電高雄P2廠將開始進行基樁工程。
根據台積電供應鏈透露，高雄廠P1進度穩定，加上周遭園區設施同步開工、未來規劃完善，日前，台積電宣布放棄桃園龍潭科學園區三期（龍科三期）設廠計畫，對比高雄計畫的兩座2奈米廠的土地取得順利，未來更將擴編為南科第三園區，高雄市政府全力配合的成果，與桃園形成強烈對比。
據了解，日前2奈米營運的組織編制，已經正式完成，編定旗下高雄廠為台積22廠（Fab 22），近期P1的鋼構已經進行到上部結構，可望2024年完成建廠，趕在2025年量產。
日前有網友在爬半屏山時，拍下台積高雄廠廠房鋼構、外觀逐漸成形，引發網友熱議，不僅關心的建廠進度，也讓外界十分好奇未來的規劃以及開發時程。
對於網傳台積電高雄廠空拍為「AI合成圖」，高雄府經發局回應，台積電先進製程高雄廠建廠工程，第一座廠房（P1）建廠進度按期程進行中，第二座廠房（P2）雜項執照更已在12月中核發給台積電，其他行政程序同步申請進行中。
經發局表示，高雄擁有充足的用水、用電以及完整的土地，不僅有再生水廠的興建、推動綠電滿足再生能源需求，高市府以及相關的單位也全力協助園區開發，包含都市計畫檢討、交通改善規劃、公衛醫療資源盤點與人才培育合作等。高市府尊重台積電的規劃，並持續保持緊密溝通與合作模式，以加速落實台積電先進製程落腳高雄的目標。
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