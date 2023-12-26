2023年封關倒數，資金行情繼續發酵，新台幣兌美元匯率持續上攻，靠著年底出口商加大馬力拋匯，加上外資不管美元價格、看好台股「無情加碼」匯入，匯價近日宛如搭電梯一路向上，從上周31.35元高點不斷走升，連破31.3、31.2、31.1元三道關卡，近五個交易日合計狂升2.96角，年底前重回31元整數剩最後一哩路。

台北金融市場股匯雙漲，台股26日大漲百點帶動下，新台幣匯價開盤即升值近1角、順順突破31.1元價位，午後最高升抵31.034元，再寫五個多月盤中新高，惟盤中央行適度調節阻升，終場升值7.5分、收在31.065元，匯價創7月20日以來的五個月多新高，且已連五個交易日收紅，總成交量放大至18.835億美元。

根據央行統計，26日主要亞幣以韓元升值0.66％最強，新台幣升0.24％、日圓升0.07％、星幣生0.02％，人民幣小貶0.16％。

外資雖已陸續放假，但近日匯入力道卻未見收斂，匯銀主管表示，外資匯市操作並未正式休兵，主要是外資看好台股後市表現，年底前不管國際美元價位，持續回補台股並匯入，匯市操作上幾乎是「無情加碼」，是帶動近期新台幣上漲的重要驅動力。

匯銀主管進一步指出，其次是出口商年底拋匯「油箱還有油」，原本預期出口商會等價格更「甜」一點再出手，但出口商實質拋匯需求，不管價格也先賣一波，同樣推動新台幣升值，後續新台幣維持偏升格局，封關前繼續放量上攻、31元下方價位有機會「摸一下」。

不過，匯價在31元關卡反壓也不小。匯銀主管認為，近日央行盤中都有進場阻升，在31元關卡一定會加強防守，摸到31元不無可能，但封關收在31元上方的機率較高。

匯銀分析，後續就看我國出口表現，市場雖預計明年起才會顯著轉佳，但近期已開始逐步改善，若接下來各月出口數據亮眼，新台幣就有望繼續衝。但市場變數不少，要持續關注紅海危機影響，目前僅一間航運公司表態要繼續走紅海，雖然航運時間較短，但被收取附加費用，整體來看運費都會往上漲，後面要繼續觀望對物價影響。