2023年封關倒數，資金行情繼續發酵，新台幣兌美元匯率持續上攻，靠著年底出口商加大馬力拋匯，加上外資不管美元價格、看好台股「無情加碼」匯入，匯價近日宛如搭電梯一路向上，從上周31.35元高點不斷走升，連破31.3、31.2、31.1元三道關卡，近五個交易日合計狂升2.96角，年底前重回31元整數剩最後一哩路。
台北金融市場股匯雙漲，台股26日大漲百點帶動下，新台幣匯價開盤即升值近1角、順順突破31.1元價位，午後最高升抵31.034元，再寫五個多月盤中新高，惟盤中央行適度調節阻升，終場升值7.5分、收在31.065元，匯價創7月20日以來的五個月多新高，且已連五個交易日收紅，總成交量放大至18.835億美元。
根據央行統計，26日主要亞幣以韓元升值0.66％最強，新台幣升0.24％、日圓升0.07％、星幣生0.02％，人民幣小貶0.16％。
外資雖已陸續放假，但近日匯入力道卻未見收斂，匯銀主管表示，外資匯市操作並未正式休兵，主要是外資看好台股後市表現，年底前不管國際美元價位，持續回補台股並匯入，匯市操作上幾乎是「無情加碼」，是帶動近期新台幣上漲的重要驅動力。
匯銀主管進一步指出，其次是出口商年底拋匯「油箱還有油」，原本預期出口商會等價格更「甜」一點再出手，但出口商實質拋匯需求，不管價格也先賣一波，同樣推動新台幣升值，後續新台幣維持偏升格局，封關前繼續放量上攻、31元下方價位有機會「摸一下」。
不過，匯價在31元關卡反壓也不小。匯銀主管認為，近日央行盤中都有進場阻升，在31元關卡一定會加強防守，摸到31元不無可能，但封關收在31元上方的機率較高。
匯銀分析，後續就看我國出口表現，市場雖預計明年起才會顯著轉佳，但近期已開始逐步改善，若接下來各月出口數據亮眼，新台幣就有望繼續衝。但市場變數不少，要持續關注紅海危機影響，目前僅一間航運公司表態要繼續走紅海，雖然航運時間較短，但被收取附加費用，整體來看運費都會往上漲，後面要繼續觀望對物價影響。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：