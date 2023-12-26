北京市科委、中關村管委會消息，目前北京獨角獸企業數量達114家，較2023年中期增加6家，較2022年同期增加12家，近5年來保持平穩增長趨勢，數量始終保持大陸第一。

據統計，這些企業總估值5,215億美元，超級獨角獸企業（估值過百億美元）5家，硬科技獨角獸企業占60％以上。北京市在充分徵求獨角獸企業意見的基礎上，推出「獨角獸十條」，希望獨角獸企業持續加大研發投入，注重智慧財產權保護，在服務國家科技創新和高水準自立自強方面發揮更大的作用。

會議指出，獨角獸企業正面臨更複雜的全球性挑戰，需要有效市場和有為政府的充分結合，北京設立四檔科技創新的基金，注重投早、投小，持續為企業提供更精準的人才政策保障。

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