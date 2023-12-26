跨年及年終尾牙等活動即將到來，大型飲宴活動增加，推升國內餐飲消費需求。為掌握冬令熱銷食材及指標餐飲商品價格情勢，行政院政委龔明鑫26日召開穩定物價小組會議，責請相關單位，密切監控各類食材之供需狀況，以及連鎖餐飲通路指標商品價格情勢，確保供應充裕、價格平穩，把關消費權益。
行政院說，7月以來，颱風接連來襲帶來豪雨，造成蔬果收成減少、價格波動，消費者物價指數（CPI）年增率連月上升，惟隨氣候條件轉好，蔬果價格回穩，11月CPI年增率已回落至3％以下，且核心CPI及17項重要民生物資價格年增率分別為2.38％及3.46％，均創下近21個月新低，顯示物價壓力有所趨緩。
主計總處表示，隨著國際原物料價格回落，且以台幣計價之進口物價指數已連續9個月下跌，顯示國內輸入性通膨壓力持續減緩，加上蔬果價格受到颱風豪雨的遞延影響逐漸縮小，預計CPI漲幅可望持續收斂，明年CPI年增率也將逐季下降，回落至2％以下。
然而，俄烏戰爭僵持、以巴衝突、紅海襲擊事件等地緣政治衝突，加以氣候異常頻率增高等，全球通膨風險因素仍存，政府將持續推動多元穩定物價措施，維持能源及農畜產品價格穩定，並延長減徵重要關鍵原物料稅負至113年3月底，由源頭減輕業者營業負擔。
針對元旦跨年及年終尾牙團慶等活動即將到來，娛樂及餐飲活動盛大舉辦，同時推升餐飲、外食等消費，相關食材需求將隨之增加。農業部已盤點各項冬令農產品之供應狀況，包括：豬肉、雞肉、羊肉、白蝦、文蛤等熱銷肉類食材，以及白菜、蘿蔔、菇類、蓮霧、椪柑等當令蔬果，確保供應充裕，滿足消費需求。
疫後消費市場持續復甦，國人團慶飲宴活動盛行，龔明鑫請農業部持續密切監控產業狀況，掌握批發市場供需及交易情形，落實各項調配措施。農業部參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配市場供給，近1周以來，已增加供應土雞、白肉雞、羊肉、水產品供應10％至19％，足敷市場需求；此外，邀集農民團體研商多元產銷機制，確保冬令農產品供貨無虞。
龔明鑫也指示，對於民眾感受較深的外食餐飲商品價格變動，須特別注意與關心。經濟部以商品定價具市場影響力連鎖、熱門店家為監測通路，並以購買便利度及頻率為考量，擇定指標餐飲產品進行監測，例如：蛋餅、鍋貼、便當、雞排等，以提前因應，穩定民生物價。龔明鑫亦請經濟部與主要通路建立聯繫機制，若有市場異常狀況可立刻通報，及早因應處置。
另針對民眾生活必備的食品及日用品，則請經濟部持續協調通路商設置平價專區、推出檔期優惠等，以及台糖、台鹽等國營事業提供自產民生商品優惠；農業部協調農會超市設立惜食專區、優惠專區等，提供價格親民的農產品，讓消費者可多元選購平價或未調漲商品。
龔明鑫強調，守護消費者權益是政府堅持貫徹的目標，請跨部會「物價聯合稽查小組」持續研析價格上漲的合理性，若有異常情形，應即時啟動聯合稽查，以遏止業者哄抬價格情事，確保商品價格合理、平穩。
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