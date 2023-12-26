日本JR東海公司昨天表示，1名30幾歲的男性駕駛11月26日在駕駛東海道新幹線的列車時，不顧公司規定，使用公務用的智慧型手機查看賽馬新聞，將處分這名違規駕駛。
綜合日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，JR東海公司12月13日定期檢查乘務員公務用手機的使用紀錄時發現了這件事情。
據稱，當事人在駕駛從新大阪站發車、前往東京站的「光號」（HIKARI）列車途中，閱覽了賽馬相關新聞約1分鐘。
當事駕駛面對公司詢問表示「想要查閱網站的念頭太強烈」。JR東海公司因此全面調查東海道新幹線所有駕駛、車掌等人，在列車運轉時的手機使用狀況。經過調查，並未發現其他違規的案例。
JR東海公司昨天已經根據國土交通省的規定，向關東運輸局遞交報告書。關東運輸局表示，之後會根據報告書進一步了解詳細狀況，並評估針對這名駕駛的處分內容。
JR東海公司對此表示，這名駕駛此舉違反應專注駕駛業務的公司規定，將嚴正處分，並進一步強化業務用手機的功能限制，防止類似事件再度發生。
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