素有「女股神」封號的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）由於提前出脫輝達股票，錯過大漲行情，被鄉民戲稱為反指標。但其實她旗下基金今年整體表現亮眼，近日更時隔1年多重新加碼買進LINE日本母公司LY Corporation的股票，顯示她相當看好這家日本科技巨頭的營運前景。
儘管LY Corporation的伺服器在11月底遭到網攻，驚爆逾40萬筆個資外洩，但在強勁的財報推動下，該公司股價近2個月持續攀升。LY Corporation的股價周二（26日）大漲2.47%，遠優於日經225指數的0.16%漲幅。
在股神巴菲特買入日本五大商社股票，並持股超過3年的消息傳出後，外國投資者買入日本股票的態勢不斷增強。市場人士指出，伍德加碼LY，可能與巴菲特加碼日股的策略有同樣重大意義。
交易數據顯示，伍德旗下的方舟金融科技創新ETF（ARK Fintech Innovation ETF，ARKF）在上周四與上周五共買進了約171萬LY股票。而截至今年9月，ARK已連續4季減持該股。
方舟金融科技創新ETF有望創下自2020年以來表現優於那斯達克100指數的最好1年。方舟金融科技創新ETF今年來漲幅接近94%，而那斯達克100指數今年來漲幅超過53%。
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