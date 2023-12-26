亞果台南安平遊艇城繼上週六主辦台灣第一屆海上高爾夫趣味賽之後，這個周六（12月30日），亞果遊艇將攜手中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會，舉辦「亞果海洋遊艇大街市集」，並因應耶誕節，推出「歲末紅綠派對」，現場超過30攤商聚集於遊艇大街，吃喝玩樂一應俱全，著紅綠裝扮還有機會獲選造型天王天后，抱回前3名大獎。

亞果遊艇26日指出，亞果海洋遊艇大街市集自今年10月開辦以來，每月都吸引大批人潮，湧進亞果台南安平遊艇城，12月起，亞果遊艇更攜手中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會，每月規劃顏色主題的活動。

亞果遊艇說，「亞果海洋遊艇大街市集」的「歲末紅綠派對」，一開放攤商報名，立即吸引超過40家攤商報名，數量創下新高，除了提供民眾好吃好玩的逛街選擇，主辦單位更規劃紅綠主題趴，舉辦造型天王、天后票選活動，前3名的人氣王，可獲贈價值4,580元的台南旅遊美食護照、萬國通路行李箱等好禮。

亞果表示，為了豐富「亞果海洋遊艇大街市集」的內容，今年自12月起，加入生力軍，邀請「中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會」成為合辦單位，該會是由南市府市政顧問、台南市農產運銷公司董事侯翠玲發起，邀請各領域人士成立，協助南區公所發展海洋產業、地方創生，希望各界共推海洋教育、觀光與農業特色。

亞果遊艇總經理唐玉書強調，台灣遊艇碼頭市集文化，從亞果做起，希望透過這樣的活動推廣親海體驗，讓更多人享受藍海生活，打造台灣遊艇碼頭特色市集文化，歡迎民眾前來遊艇碼頭，共同體驗海洋生活的美好。