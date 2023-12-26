智冠（5478）大股東網銀國際26日在官網發布訊息表示，擬向智冠公司及董事長王俊博等人提告求償4.97億元，並號召小股東共同參與。智冠回應，迄今尚未收到訴狀，且與榮剛公司的換股比例，遵循本公司取處辦法委由獨立專家出具價格合理意見書進行決定，合法合規。
智冠大股東號召股東對董事長等人提告求償 智冠回應了
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智冠（5478）大股東網銀國際26日在官網發布訊息表示，擬向智冠公司及董事長王俊博等人提告求償4.97億元，並號召小股東共同參與。智冠回應，迄今尚未收到訴狀，且與榮剛公司的換股比例，遵循本公司取處辦法委由獨立專家出具價格合理意見書進行決定，合法合規。
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