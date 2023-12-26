長榮航空（2618）勞資爭議持續，在長榮航宣布集團所有公司年終獎金平均6個月，明年地勤及空服員、飛行員調薪之後，機師工會今（26）日隨即發出七點聲明，指出長榮年終獎金與調薪方案，跟工會訴求有顯著差距，所謂6個月年終獎金實質上不到1.5個月全薪，也絕非大幅調整薪資。
也因此，機師工會強調，不會因為長榮航單方面對媒體發布訊息，改變目前進行中的罷工投票，投票日至明年1月4日止，投票結果1月5日公布。
機師工會指出，自2021年迄今，長榮飛行員在疫情期間被強迫減薪的部分，也尚未歸還。在疫情期間，飛行院配合公司共體時艱，忍受連續長程超時派遣等處境；然而，當公司順利渡過疫情，獲利創新高下，飛行員要求合理勞動條件調整時，卻彷彿變成索求無度。
經工會計算，長榮航空公告調薪方案，不同職級飛行員薪資調幅約4～6％，與工會訴求有顯著差距，且未能追上近年物價漲幅；長榮僅依飛行員「底薪」發放年終獎金，飛行員底薪僅約全薪五分之一，所謂「六個月年終獎金」實質上不到1個半月全薪。
機師工會重申，年終獎金不是此次機師工會與長榮航空勞資爭議標的，而是希望公司與代表基層員工的各工會，針對薪資等核心勞動條件，在內部建立一套透過實質勞資協商共同討論、決定的機制，才能真正解決當前人力嚴重流失與人力不足問題，以及頻傳的勞資爭議。
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