一個名為「Megatron」的帳號，12月21日在社交平台「X」（原Twitter）以美聯社為來源發文稱，中國海軍軍艦在紅海拒絕救援以色列船隻，引發關注。中國官媒新華社今（26日）引述中國海軍權威人士消息報導，指出此為一篇「假訊息，惡意炒作」。
一個擁有14萬粉絲追蹤，名為「Megatron」的帳號在「X」平台發文，稱「美聯社突發新聞！中國軍艦在曼德海峽拒絕協助以色列貨船，且無視他們的呼救。」貼文後還配了一張中國軍艦的照片。
對此，新華社澄清指出，該貼文企圖攻擊抹黑中國軍方，挑動相關國家與中國對立。中國海軍權威人士表示，此為「假訊息，惡意炒作」。事實上，美聯社根本沒有這則報導。「X」也在該帳號的貼文下方添加說明，表示「這則新聞沒有被美聯社報導過，似為虛構。此外貼文配圖是2016年拍攝於柬埔寨。」
新華社報導稱，「Megatron」假新聞發布後，一些長期對華持負面態度的帳號也藉機攻擊中國。該帳號為匿名帳號，自稱專注於發布關於地緣政治和武裝衝突的突發新聞，並經常轉送以巴衝突相關資訊並獲得巨大流量和關注。該帳號沒有原創訊息，所轉寄的消息真假難辨。
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