財政部關務署表示，響應政府公有雲政策，運用公有雲隨取即用及高可用性優勢，精進「跨機關車輛資訊整合服務」，提供民眾更優質的數位服務，新版服務網已於11月30日上線。

關務署說明，前一代「跨機關車輛資訊整合服務」是由關務署偕同環境部、經濟部能源署、交通部公路局與公共運輸及監理司於107年合作建置，完整串連進口車完稅、驗證、核章、領牌及國產車驗證、核章等作業流程全程無紙化服務，並提供商民車輛處理進度查詢、進口車稅款試算及統計資料等資訊。

本次服務網改版以使用者角度規劃，加入更多個人化服務，並運用響應式網頁設計提升民眾使用體驗。新版服務網除延續廣受好評的全流程查詢及進口車稅款試算，另增加「主動通知服務」，方便民眾以簡訊及電子郵件即時獲得案件進度，提供「我的常用功能」選單設定節省查找服務時間，保留「最近查詢紀錄」，免除民眾重複輸入車輛號碼資料。

關務署強調，「跨機關車輛資訊整合服務」每年服務約130萬輛進口車及國產車，新版服務網不僅更貼近民眾需求，也結合公有雲資源，提升服務韌性與系統穩定性及安全性，未來期能持續引進創新技術精進網站服務，提供更便捷、優質的服務。