星展集團被紐約權威金融雜誌《環球金融雜誌》評選為「亞洲最安全銀行」（Safest Bank in Asia），為星展自2009年以來、連續第15年獲得此殊榮；同時，星展集團也名列 「全球最安全商業銀行」（World’s Safest Commercial Banks）第二名。

《環球金融雜誌》年度「全球最安全商業銀行」排名在過去30年以來，一直被公認為值得信賴的金融交易安全指標之一。獲獎名單係透過穆迪、標準普爾及惠譽信評公司針對全球前500大銀行的長期外幣評等評選而出。

《環球金融雜誌》發行人暨主編Joseph D. Giarraputo指出，隨著通膨和銀行擠兌的擔憂加劇，銀行營運的穩健度於這段嚴峻時期扮演著全球商業發展的基石，而星展集團憑藉強健的資本基礎，已連續第15年獲選為亞洲最安全銀行。

星展集團財務長林淑慧（Chng Sok Hui）表示，在這充滿不確定性的時刻，新加坡因其健全的法律體系、監管制度和穩定的政治環境，成為財富安全的避風港。作為新加坡和東南亞最大的銀行，星展將持續善用強大的財務資本、穩健的風險管控能力和風險管理文化，成為客戶與所在社區重要且值得信賴的夥伴。

此外，星展集團今年亦獲頒《歐元雜誌》「全球最佳企業責任」大獎，是該獎項自2014年創立以來，新加坡首家獲此殊榮的金融服務集團。同時，星展集團亦多次被《歐元雜誌》、《環球金融雜誌》和《銀行家雜誌》等全球知名刊物評選為「全球最佳銀行」（World's Best Bank）；並贏得《歐元雜誌》「全球最佳數位銀行」，《銀行家雜誌》「最佳創新數位銀行」，及《Fast Company》「百大創新工作場域」榮譽。